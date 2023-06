El sincericidio de Benjamín Vicuña sobre su futuro amoroso, en plena soltería: "Yo creo que voy a volver con todo"

En una entrevista íntima, Benjamín Vicuña habló a fondo de sus sentimientos y le regaló a su compatriota chileno Martín Cárcamo un divertido sincericidio sobre su futuro sentimental.

"Yo creo que voy a volver con todo", dijo el actor, sin contener la risa y cosechando la del entrevistador de programa De Tú a Tú, en alusión a que volverá a apostar fuerte a una pareja.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña habló como nunca del final de su pareja con Pampita y China Suárez: "Luché por las dos relaciones"

Su último noviazgo fue con Eli Sulichin. El romance duró seis meses y finalizó en septiembre de 2022. Previamente, Vicuña estuvo 10 años en pareja con Pampita y 5 años y medio con la China Suárez, las madres de sus seis hijos.

"Es la primera vez en mi vida que estoy solo. Estoy esperando sanar para poder estar bien, entero, y poder empezar algo". G-plus

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DE LA SOLEDAD

"Es la primera vez en mi vida que estoy solo, soltero. Desde los 16, 17 años, siempre estuve pololeando. Ahora estoy concentrado en mis hijos, en mi trabajo, que también es muchísimo", le dijo Benjamín a Cárcamo.

Y asumió: "Estoy esperando sanar y estar tranquilo, como para poder estar bien, entero, y poder empezar algo".

Más sobre este tema Benjamín Vicuña se emocionó cuando Magnolia le preguntó si se parecía a Blanca: la dulce respuesta del actor

EL SINCERICIDIO DE BENJAMÍN VICUÑA

"Tenés 6 hijos. Estás en otra etapa. Tuviste una relación cortita, de 5, 6 meses (con Eli Sulichin). ¿Vivirías con una persona de nuevo? ¿Proyectarías? ¿Tendrías más hijos? ¿Has pensado eso?", le pregunto el periodista chileno al actor.

"Yo creo que voy a volver con todo. Voy a apostar todo o nada. Sin miedo. ¿Qué me voy a guardar ahora? Nada". G-plus

Introspectivo, Vicuña contestó: "Hoy, ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Estoy con mis hijos, con mis responsabilidades. Pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es de vivir la vida de a dos. Yo soy parejero. A no ser que tuviera una fractura, una desilusión o una revelación muy grande en mi vida como para tomar otro camino".

"Yo esto (estar solo) lo estoy aprovechando porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar. Soy familiero. Me gusta que la casa esté llena de ruido. Me gusta escuchar a los niños", continuó.

Acto seguido, el actor se despachó con un brutal sincericidio: "Yo creo que voy a volver con todo".

Cosechando carcajadas, el actor argumentó: "Voy a apostar todo o nada. Sin miedo. ¿Qué me voy a guardar ahora? Nada. No conozco una forma de amar que no sea así, jugándosela con todo".