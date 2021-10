El sincericidio de Yanina Latorre al ver la nota de Luciano Castro con Flor Vigna: “¡Sabés cómo lo chapo!”

Yanina Latorre se sinceró al ver el look de Luciano Castro para ir al gimnasio con Flor Vigna y no disimuló cuánto le gustó. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista opinó acerca del actor tras ver la nota que su compañera le hizo en la entrada del lugar donde nació el amor con la bailarina.

“Ella lo miraba cuando hacía la nota, están embobadísimos, se miran con cara de enamorados”, contó Maite Peñoñori en la emisión matutina de eltrece y Yanina aprovechó para comentar al respecto y sin filtros: “Qué envidia me da, hace tanto que no me pasa”.

Entonces Ángel de Brito preguntó acerca de look de Castro y la angelita saltó en su defensa. “¿Por qué con capucha Luciano Castro, si tiene la gorra?”, indagó el jurado de La Academia después de ver la nota y Latorre saltó en su defensa: “Porque está de moda, déjalo”.

Más sobre este tema Las fotos de Luciano Castro y Flor Vigna entrenando juntos: fitness y complicidad en el gimnasio donde nació su amor

Así, en LAM continuaron con el debate del look de Luciano para llegar al gimnasio. “Pero es difícil para chaparlo ahí, vos míralo ahí entre las dos gorras, todo es complicado, no se puede”, dijo Pía Shaw y Yanina lanzó: “¡Ay sabés cómo lo chapo! ¡Que va a ser difícil!”.