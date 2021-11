El sincericidio de Susana Roccasalvo ante su sorpresivo cambio de look: "Fue un error de cálculo de la colorista"

Esta vez, Susana Roccasalvo no se puso en el centro de la escena por sus picantes opiniones sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la conductora de Implacables (El Nueve) impactó por su cambio de look.

De la noche a la mañana, Susana, que desde hace años luce el cabello súper rubio, condujo su programa luciendo un tono casi castaño.

Aunque recibió un montón de elogios, admitió que no le gusta este nuevo estilo.

EL SINCERICIDIO DE SUSANA ROCCASALVO SOBRE SU NUEVO LOOK

Súper sincera, la conductora reveló que jamás pidió que la tiñeran de este color y que en realidad lo que sucedió es que la colorista se equivocó. Y que ni bien pueda, volverá a teñirse de rubia.

"Soy yo. Fue un error de cálculo de la colorista. Nada que no se pueda subsanar en los próximos días. Le dije color miel y parece que se fue al cacao. No me queda mal, pero no soy yo", cerró en su ciclo, disconforme.