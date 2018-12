El fin de semana largo y posterior Navidad coincidieron con el desembarco del calor junto con los regalos de Papá Noel, en tiempos en que se caracterizan por los balances del año que se fue y los renovados deseos a cumplir el año que vendrá.

En ese contexto, Connie Ansaldi (45) se despachó en Instagram con una selfie de su lomazo que acompañó con un mensaje de inusual autocrítica.

Desde la intimidad de su habitación, la expanelista de Cortá por Lozano posó ante el espejo, a través del reflejo lució su cola y reflexionó: "A veces pienso que no le saqué el suficiente provecho a mi culo. Siempre estuve tan ocupada en trabajar mi cerebro y corazón que la verdad: le di muy poca bola. Hoy puedo decir que disfruto mi cuerpo tal como es y no necesito ni mostrarlo exageradamente para que me noten ni tampoco ocultarlo para que vean que soy inteligente. Hagan lo que tengan ganas: todo lo demás , es una trampa".

Madre de Vincent (12) fruto de su relación entre 2003 y 2009 con Willy Van Broocke, la periodista desconcertó con su potente manifiesto, y despertó multitudinarias reacciones de sus seguidores.