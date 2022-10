El sincericidio de Sol Pérez mientras se prepara para debutar como panelista de Gran Hermano: "Estoy ansiosa por que se empiecen a caer las caretas"

A poco de que comience una nueva edición de Gran Hermano, Sol Pérez habló de cómo se prepara para ocupar el rol de panelista en el ciclo de Telefe –que saldrá al aire a partir del próximo 17 de octubre a las 21.45- y fue contundente con su análisis.

“Yo simplemente voy a decir lo que pienso desde el respeto. Voy a tratar de no tener favoritismos. Uno siempre empatiza más con alguno, alguno le llega más al corazón, pero voy a intentar dejar todo eso de lado y ver lo que está pasando dentro de la casa”, comenzó diciendo la joven en una nota que le dio a Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Estoy ansiosa por ver cómo la gente entra de una manera y con las distintas situaciones. La convivencia y los desafíos que se suman a Gran Hermano va a ir cambiando. Estoy ansiosa por que se empiecen a caer las caretas”, agregó, contundente.

"La convivencia y los desafíos que se suman a Gran Hermano va a ir cambiando. Estoy ansiosa por que se empiecen a caer las caretas". G-plus

Por último, Sol confesó sus temores con mucho humor: “Yo me tengo miedo también, me da un poco de pánico. Guarda con lo que voy a decir porque, Dios mío, las redes sociales son tremendas”.

Más sobre este tema Sol Pérez se despidió emocionada de Nosotros a la Mañana: "No me hagan llorar"

SOL PÉREZ, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE CÓMO CAMBIÓ SU VÍNCULO CON SU MAMÁ

Una vez más, los invitados a PH, Podemos Hablar abrieron su corazón y dieron a conocer las partes más íntimas de sus historias de vida, Y en su caso, Sol Pérez reveló la transformación que sufrió su vínculo con su mamá, Carla, a través de los años.

Una vez más, los invitados a PH, Podemos Hablar abrieron su corazón y dieron a conocer las partes más íntimas de sus historias de vida, Y en su caso, Sol Pérez reveló la transformación que sufrió su vínculo con su mamá, Carla, a través de los años.

“Con mi papá me llevo excelente, lo amo con todo mi corazón; pero mi mamá es mi mejor amiga”, resumió Sol en el programa de Telefe, sobre su presente familiar. Sin embargo, luego aclaró: “En su momento, en la adolescencia me peleé mucho con mi mamá”.

"EN SU MOMENTO, EN LA ADOLESCENCIA ME PELEÉ MUCHO CON MI MAMÁ, LA VEÍA COMO MI ENEMIGA Nº 1. PERO HOY MI MAMÁ ES MI MEJOR AMIGA. YO ME MUERO SIN ELLA". G-plus

“Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento, yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente”, agregó, dando detalles de algunos episodios por los que mantuvo fuertes entredichos con Carla.

Y cerró: “Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tendría 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba. Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1. Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella”.