El sincericidio de Silvina Escudero tras aceptar hacer jugadas producciones para una app: "Me encanta estar sin ropa”

Silvina Escudero se sumó a la lista de famosas que aceptaron hacer jugadas producciones para una app paga. Y feliz por este nuevo desafío, la bailarina contó cómo vive este proyecto.

Divertida, como se suele mostrar, Silvina reveló que la entrevista para LAM la agarró desprevenida: “Estaba en bolas, comiendo en el comedor y mirándolos a ustedes cuando me dicen ‘vas a hacer un Zoom’. Ahí subí a mi cuarto a ponerme un vestido”.

“Vivo desnuda en mi casa. Mis vecinos no me ven porque tengo cortinas”, agregó, tras ser indagada por las panelistas sobre esta llamativa rutina en la intimidad de su hogar.

"Me lo propuso mi hermana porque la propuesta vino de una productora uruguaya y ella está allá laburando. Se lo propusieron a mi hermana para que lo haga y yo y Vanina les respondió ‘olvidate, Silvina no lo va a hacer ni loca’. Y le re pifió". G-plus

“Tardé un mes en aceptar, no fui muy difícil. La realidad es que cada uno elige la producción que quiere hacer. Yo vivo en bolas, me encanta estar desnuda, y me pareció re bueno. Obviamente, depende el laburo que hagas y la entrega que pongas, es lo que vas a ganar”, cerró la entrevistada.