El sincericidio del Pollo Álvarez sobre el romance del Tucu López y Sabrina Rojas: "Me apena porque yo soy team Luciano Castro"

El romance de Sabrina Rojas y el Tucu López creció a una relación formal, al punto que la actriz y el locutor se besan de forma apasionada a la vista de todos en la vía pública, y frente a la atenta cámara de Ciudad. Tema que llegó hasta Nosotros a la Mañana, en donde el Pollo Álvarez fijó posición respecto de esta nueva relación de la madre de Esperanza y Fausto, a cuatro meses de confirmar su corte definitivo con Luciano: “¡Están en llamas! Yo pensé que terminaba, pensé que era de un día. (...) A mí me apena porque lo quiero tanto a Luciano…”.

Como el debate en el programa pasaba por la espontaneidad o no de los fogosos gestos de cariño de Rojas y el Tucu, el conductor afirmó: “Yo veo a una pareja que está bien”. Acto seguido, expresó su pesar por el hecho de que Sabrina haya iniciado un vínculo sentimental con el ex de Jimena Barón: “A mí me apena porque lo quiero tanto a Luciano…”.

Aunque de inmediato reflexionó: “Por ahí a él no le importa, pero yo soy tan team Luciano…”. Tras lo cual, el Pollo Álvarez reivindicó el énfasis con que Sabrina Rojas y el Tucu López se besaron, mimaron y miraron en plena calle, aunque reconoció: “Es verdad que están blanqueando”.