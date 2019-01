El romance de Nicolás Cabré y Laurita Fernández se convirtió en una de las “bombas” de 2018. Lejos de ocultarse, la pareja se muestra súper enamorada y el galán, siempre reacio a hablar de su vida privada, le declaró públicamente su amor a su excompañera de Sugar.

Invitada a un móvil en vivo en Intrusos, Laurita habló del gran presente sentimental que atraviesan y del cambio de actitud del galán.

Cuando el periodista Damián Rojo le comentó que las exnovias de Cabré no hablaban de su relación como ella lo había hecho en Caras, donde confesó que le gustaría ser madre con Nico, ella aseguró: “Se dio todo muy naturalmente, también uno conoce los límites y está bueno mantener la intimidad lógica. Así fue también el blanqueo, relajamos en todo sentido y viviendo una vida normal”.

"La verdad es que cuando lo conocí tenía un prejuicio sobre cómo podía llegar a ser él y me di cuenta que nada que ver, me enamoré de su persona" G-plus

“A mí también me pasó que nunca había expresado algo así con tanta seguridad porque es la primera vez que me pasa, que siento esto. Yo también estoy con otra seguridad y otra tranquilidad. Estamos los dos disfrutado y muy bien”, agregó, feliz.

Entonces, Guido Zaffora le preguntó si Cabré se mostraba más simpático ante la prensa gracias a ella: “No sé, no creo, no creo ser responsable. Él me hace muy feliz y si lo hago feliz, y está contento, está buenísimo. La verdad es que cuando lo conocí tenía un prejuicio sobre cómo podía llegar a ser él y me di cuenta que nada que ver, me enamoré de su persona”.

"Creo que él por ahí antes era complicado y hoy está distinto. También tiene una hija y supongo que eso te hace cambiar" G-plus

“¿Era un prejuicio o alguien te había comentado que era complicado?”, indagó Adrián Pallares. Y Laurita reconoció: “Era un prejuicio. Yo veía sus novelas de chica, no es que lo trate de viejo, pero pero lo veía en mi casa y siempre decían que era complicado y demás. Trabajar con él fue una de las mejores experiencias que tuve y cuando lo conocí personalmente, más. Creo que él por ahí antes era complicado y hoy está distinto. También tiene una hija y supongo que eso te hace cambiar”.

Justamente, sobre el vínculo que tiene con Rufina (4), la hija de Cabré y la China Suárez, y cómo es salir con alguien con un hijo, confió: “¡Es un combo! Es así. Yo ya la conocía porque venía mucho al teatro y yo me hablaba más con ella que con él (risas). Así que era un tema re resuelto”.