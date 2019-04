Faltan tan sólo 4 días para que Jorge Rial (57) y Romina Pereiro (37) se conviertan legalmente en marido y mujer. Y si bien los preparativos de la boda hace tiempo que están en marcha, el conductor de Intrusos confesó, entre risas, que recién esta mañana asimiló el importante paso que está por dar.

"Hoy me cayó la ficha de que me caso... Iba a terapia en bicicleta, voy a subir a la vereda para engancharla, hay dos perritos y uno me muerde". G-plus

"Me cayó hoy la ficha del casamiento. Hasta ahora era el casamiento, el laburo, correr y hacer cosas", comenzó diciendo Rial, en el arranque de su programa del martes, sin terminar de redondear la idea, porque en medio de su relato contó una inesperada situación callejera que vivió con un perro y su dueño, en el momento que iba en bicicleta, felizmente pensando en su inminente casamiento con la nutricionista.

Más sobre este tema A días de su casamiento, Jorge Rial y Romina Pereiro revelaron detalles de la boda: "Va a estar Francesco y será algo muy íntimo"

"Hoy me cayó la ficha... Porque hoy vine en bici que, entre paréntesis, me mordió un perro. Iba a terapia en bicicleta, voy a subir a la vereda para engancharla, hay dos perritos y uno me muerde. Ahí viene el dueño y se enoja conmigo. 'Vos no podés andar en bicicleta por la vereda', me dice. 'No estoy andando, la voy a atar. Usted no puede andar con los perros sueltos así'. Empezamos a discutir y viene un motoquero, que me dice '¿estás bien', y cuando decide irse, (el perro) lo muerde también. ¡Una locura!”, contó Rial, poniéndole humor y acting a su anécdota, mientras se señalaba el gemelo, lugar donde fue atacado por el perro.

Concluido el episodio, el periodista retomó el discurso por el camino de su casamiento: "Entonces, venia en bicicleta y me cayó (la ficha) de que me caso el sábado. Y me cayó muy bien, pero me agarró cagazo. Además, va a estar lindo el día".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​