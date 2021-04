El sincericidio de Jorge Rial en su inédito regreso a Intrusos: "Es raro venir como invitado, este programa sigue siendo mi casa"

La decisión de Jorge Rial de apartarse de Intrusos tras más de veinte años al frente del programa de América resultó una verdadera “bomba”. Su lugar fue ocupado con carisma y oficio por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes hoy comandan el histórico ciclo de espectáculos.

Este lunes, Jorge regresó a Intrusos… por un rato: el conductor visitó el programa para hablar del debut de TV Nostra, que en su primera emisión tendrá una entrevista exclusiva con Matías Morla.

Tras darle la bienvenida a su excompañero, Rodrigo le preguntó: “¿Qué se siente estar como invitado en Intrusos?”.

"Es raro ya verlo como espectador. Y venir es raro. Pero, bueno, el único lugar al que iba a ir era este porque sigue siendo mi casa" G-plus

Y Jorge se sinceró: “Es raro. Es raro ya verlo como espectador. Y venir ya es raro. Pero, bueno, el único lugar al que iba a ir era este porque sigue siendo mi casa. Obviamente, era el único lugar en el que quería hablar y traerles un adelanto de lo que hablamos con Matías Morla porque está todo el mundo convulsionado con esto”.

Además, Rial contó cómo se prepara para el debut de su nuevo proyecto: “No estoy nervioso. Me desvelé pero estoy tranquilo. Hace mucho que no paría un programa porque este lo parí hace 21 años. Me involucro tanto en las cosas que está parido como lo había soñado pero mejorado por los compañeros”.