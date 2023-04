El sincericidio de Guillermo Francella al hablar de su carrera: "Ser actor es una profesión muy difícil y tener continuidad es de muy pocos"

Si bien su carrera está signada por éxitos y proyectos con lo que logró conquistar el corazón de su público, Guillermo Francella abrió su corazón e hizo un profundo análisis sobre la carrera que eligió para su vida.

“Ser actor es una profesión muy difícil y tener continuidad es de muy pocos. En esta profesión estás boyando muchas veces. Levantarte a la mañana y no tener nada que hacer a nadie le gusta”, comenzó diciendo el entrevistado en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Este no es un país donde permanentemente entrás en audiciones. Es un poco la moneda al aire y ver si tenés la suerte de que te elijan para un rol. Esa angustia yo la atravesé. Una novela estaba un trimestre, capaz que el encendido no era bueno y la levantaban. Y no te convocaban para otra cosa. Era desesperante no tener el sustento”, agregó, sincero.

Asimismo, Francella contó que trata de brindarle estímulos a los actores jóvenes que pasan por esa situación actualmente: “Cuando yo veo esas bajadas de ánimo, cuando las percibo, me gusta escucharlos y me gusta hablar, y que pase lo que tiene que pasar. Después decanta, pero primero hay que tener paciencia, algo de suerte, un poco de cintura, muñeca, talento. A mí, como persona que me siento pleno, me gusta poder ayudar; me gusta mucho”.

Por último, a poco del estreno de su nueva película llamada La extorsión, Guillermo respondió si alguna vez fue extorsionado como en la historia del filme: “No, a ese nivel no. Sí gente que aprovecha cuando necesitás algo y uno ve que es extorsivo. También tuve otros beneficios por ser conocido, me daban cosas sin cargo. Pero, por ejemplo, necesitás un establecimiento, necesitás algo y ves que hay una cosa extorsiva en el presupuesto. Recuerdo cosas que he vivido, pero nunca a ese nivel”.

TAJANTE RESPUESTA DE GUILLERMO FRANCELLA SOBRE LOS DICHOS DE ÉRICA RIVAS ACERCA DE CASADOS CON HIJOS

Guillermo Francella fue contundente en una entrevista con Intrusos al hablar sobre los dichos de Érica Rivas sobre Casados con Hijos.

“¿Vas a ir a ver la obra si te invitan?”, le habían preguntado a la actriz, quien no estará en la obra teatral, y respondió: “No, no creo, me da mucha tristeza”.

“Hace unos días habló Érica Rivas”, le comentó entonces el cronista a Francella quien contestó tajante: “Ya fue explicado todo en el modo que tuvo que ser”.

“Ahora la felicidad es poder expresarlo desde el escenario y que podamos tener todo lo que siempre soñamos”, cerró Francella al respecto.