La salida de Santiago del Moro de Intratables requirió que Guillermo Andino se haga cargo del ciclo de forma interina, hasta que al final fue Fabián Doman quien reemplazó de forma definitiva al actual conductor de ¿Quién quiere ser millonario?. La decisión de que sea Andino la figura de América que sustituya a Del Moro fue de Liliana Parodi, la gerenta de Programación.

Contento por su experiencia en el icónico programa de polémicas y debates, el presentador de América Noticias reflexionó al respecto en una nota con El Espectador, el programa de Ángel de Brito en CNN Radio: “Parodi me llamó durante las vacaciones y me dijo que iban a ser un par de semanitas y yo le dije ‘ok, te lo aguanto'". Sin embargo, Guillermo admitió los reparos que tuvo a la hora de aceptar la propuesta: “Yo era totalmente nuevo en Intratables porque nunca había ido al programa. Yo no quería ir porque pensaba que era un bar de borrachos, empiezan todos a discutir, no puedo ser claro, etcétera”.

Tras su divertido sincericidio, Guillermo Andino reconoció que disfrutó y aprovechó trabajar en Intratables: “Desde adentro, fue un formato que me dio crecimiento. Es manejar un 360 grados con columnistas. Tenés que estar relojeando muchas cosas todo el tiempo”.