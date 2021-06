El sincericidio de Flor Vigna ante la posibilidad de que Nico Occhiato se sume a La Academia: "Sería repetir una materia que ya aprobé"

A fines de 2018, tras cinco años de noviazgo formal, Flor Vigna y Nico Occhiato le pusieron punto final a la pareja. Sin embargo, el amor pudo más y volvieron a intentarlo. En diciembre de 2020, Flor y Nico retomaron su vínculo amoroso, pero a fines de marzo sus caminos ya continuaron por separado.

Siendo una de las participantes más fuertes y talentosas en La Academia, Vigna respondió sin filtro qué sentiría si su ex se suma al programa de Marcelo Tinelli, dado que el conductor de ShowMatch anunció que habrá nuevas incorporaciones.

"Se dice que van a entrar algunas parejas, ¿cómo tomarías vos que Nico tome la decisión de entrar al certamen?", le preguntó Lizardo Ponce a la artista en La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes, a las 19 horas.

Con la tranquilidad de saber que eso no sería posible, Flor respondió: "Nico tiene un laburo muy importante en otro lado, por lo cual sé que no va a entrar al 13. Fue desde un principio. Es más, yo en ese momento estaba bastante enamorada y me hubiese gustado bailar juntos, pero él tiene un sueño muy grande y de a poco se le va a cumpliendo. Tiene todas las posibilidades".

Pero el joven periodista insistió: "¿Pero no habría problema de compartir La Academia, cada uno por su lado?". Ante esa repregunta, Flor Vigna concluyó el tema con un divertido sincericidio: "¡Sería re fuerte! Pero por algo la vida me estaría diciendo, 'mirá querida, repetiste esta materia, te la llevaste a marzo, no la vuelvas a repetir'. Yo pienso que ya la aprobé a la materia".