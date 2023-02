El sincericidio de Dalia Gutmann sobre su carrera: "Me dan vergüenza mis monólogos"

A punto de cumplir 20 años de relación con Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann ya tiene varios espectáculos de stand up en su haber, aunque pese a su vasta experiencia confesó que le dan vergüenza sus monólogos.

En Implacables, la humorista recibió de parte de la producción un video-homenaje con varios extractos de sus shows y de los ciclos en los que participó a lo largo de su carrera, y ella tuvo una sorpresiva reacción al finalizar la proyección.

“Te da vergüencita cuando te ves?”, quiso saber Susana Roccasalvo al ver la expresión de Dalia. “Muchísima vergüenza. Lo que pasa es que… ¿Viste cómo somos los seres humanos? Al mediodía pienso una cosa, a la tarde otra…”, explicó la humorista.

DALIA GUTMANN CONFESÓ QUE LE DA VERGÜENZA VER SUS MONÓLOGOS

“Es parte del ser humano ir cambiando: ya no pensás lo mismo que pensabas el año pasado. Entonces, los monólogos me acompañan mucho en reflexiones que voy teniendo que ya me dan vergüenza. ‘Eso pensaba cuando tenía 27, ya no pienso eso”, agregó.

“(En el video) hubo momentos de los monólogos en los que tenía 25 años, de cuando tenía 30 y pico, entonces voy cambiando, y sobre todo, voy cambiando de peso. El cuerpo oscila su peso”, dijo con voz de locutora, recordando su formación en esa disciplina.

Respecto a este aspecto desconocido de su vida, la humorista recordó que al graduarse no encontraba dónde ubicarse, hasta que terminó como cronista de Canal 9. “No era lo mío, hice noticieros y magazines e iba del Congreso a los Tribunales. Todos los días pasaba por mil situaciones diferentes, pero no era feliz”, resumió.

En una guardia periodística llamó a un número que había conseguido para hacer un curso de stand up y se fue apasionando con su faceta humorística hasta darle un vuelco de 180 grados a su carrera.