El sincericidio de Carmen Barbieri sobre cómo reaccionó Fede Bal tras decir que se cortó el pelo como en Tonto y Retonto: "Se enojó"

Lejos de que el comentario sobre el nuevo corte de pelo que se hizo su hijo, Federico Bal, pasara desapercibido, Carmen Barbieri reconoció en Mañanísima (el programa que conduce de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) que el actor no tomó con buenos ojos sus declaraciones en vivo.

Así lo confesó la capocómica en su ciclo: “Federico se enojó conmigo porque dije que su corte de pelo era como el de la película Tonto y Retonto. Me dijo ‘no me defiendas más, má’”, comenzó diciendo la presentadora.

“Ahora se usa el flequillo así. Todo el mundo se lo corta así. Las chicas, los chicos, ¡todos! Ese corte se lo hice yo a Federico cuando salió la película Tonto y Retonto con Jim Carrey”, agregó divertida.

Y cerró con un piropo para el conductor de 100 argentinos dicen (en medio de su reemplazo a Darío Barassi): “¿Qué me dijo? Nada. Se ríe porque dice que soy una charlatana. Pero, ¿no es Tonto y Retonto mi hijo? No, mi hijo es vivo y re vivo”.