Tras blanquear su separación de Jonás Gutiérrez (35) y deslizar algunas motivos que llevaron al quiebre de la relación, Alejandra Maglietti (33) sorprendió al hablar de esta nueva etapa de su vida.

Indagada por la posibilidad de enamorarse nuevamente de otro futbolista, la modelo se sinceró: "No sé, depende del futbolista. Jonás no era el clásico estereotipo del futbolista que es celoso, no te deja hacer nada y no te deja trabajar", comenzó diciendo la entrevistada en Hay que ver, el programa que se transmite por El Nueve.

"Ahora no me gusta nadie. No tengo a nadie en vista. Quiero tomarme mi tiempo, después veré. Igual, propuestas no me faltaron. Me escribieron directamente para decirme 'tengo un amigo que te quiero presentar'". G-plus

"Jonás me dejaba hacer lo que quería, si quería seguir trabajando, jamás me hizo un sólo comentario de mi vestimenta. Eso era parte de las cosas que más me gustaban de estar con él, que era súper relajado", agregó, sin escatimar en halagos para su ex.

"En los privados de las redes me mato de risa con los mensajes que me escriben, me levantan el autoestima. Me dicen 'hola, vamos a tomar un café... ¡esta es mi oportunidad!'". G-plus

"En los privados de las redes me mato de risa con los mensajes que me escriben, me levantan el autoestima. Me dicen 'hola, vamos a tomar un café... ¡esta es mi oportunidad!'. Por lo menos te levantan el ánimo", cerró, divertida.

