El sincericidio de Adabel Guerrero sobre la convivencia con la ex de su marido: "Me dice ‘yo ya me separé de Martín, arreglate vos con él'"

La amistad de Adabel Guerrero con Claudia Escobar, la primera esposa de Martín Lamela, su pareja, es tan insólita como profunda. Sin ir más lejos, la madre Juan Cruz, Thiago y Valentino Lamela convivió con ella en la misma casa durante la pandemia, momento en que la bailarina tuvo lógicos roces con el papá de Lola sobre los que conversaba con su amiga. "Cuando me quejo de él me dice 'yo ya me separé de Martín arréglate vos con él'. Es muy gracioso", reveló Adabel sobre sus charlas compinches con Claudia.

La anécdota surgió en el contexto de la entrevista que le realizaron en Es por ahí, donde la actriz de Sex había recordado que su lazo con la ex de su pareja había nacido cuando Claudia abandonó Mendoza para instalarse en Buenos Aires. "Le di trabajo en mi escuela de danza, que cerré por la pandemia. Yo necesitaba a alguien que me ayude con Lola, porque ella es maestra jardinera, y además le propuse hacer un grupo de niños en la escuela de danzas".

Así fue que Adabel Guerrero se rio a carcajadas cuando contó que con Claudia Escobar le sacaban el cuero a Martín Lamela: "Ella me dice 'yo sé de lo que me estás hablando'. A veces, cuando nos peleamos entre nosotras dice 'que no escuche Martin porque me mata'. Y cuando me quejo de él también me dice 'yo ya me separé de Martín, arréglate vos, con él'. Es muy gracioso".