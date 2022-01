Silvina Luna reveló que hay una app de citas exclusiva para famosos: "Te tienen que recomendar"

“Hace un montón que estoy sola. A mitad de la pandemia me separé de mi último novio y no salgo. Por eso no tuve Covid-19, chicos”, aseguró Julieta Ortega en Flor de equipo, pero fue Silvina Luna quien le pasó un dato súper picante… ¡La existencia de una app de citas donde solo hay famosos!

“¿Y una app de buscar pareja?”, se despachó la modelo, sorprendiendo a la actriz. “No, no, yo no estoy, pero casi que me anoto”, se sinceró la panelista del ciclo de Flor Peña para terminar contando de qué se trata la exclusiva aplicación.

“Te cuento que hay una app donde parece que te tienen que recomendar con mucha gente del medio. Artistas, músicos, actrices”, reveló Luna.

CÓMO ES LA APP DE CITAS EXCLUSIVAS CON FAMOSOS

Julieta Ortega se enganchó con la posibilidad que la brindó Silvina Luna, sobre la aplicación donde sólo hay famosos.

“Ay, ¿cómo se llama? En Estados Unidos hay una que tenés que pagar”, contó, sobre una app súper top en Hollywood en la que habrían estado o estarían famosas como Ben Affleck, Joe Jonas, Channing Tatum, Demi Lovato, Sharon Stone, Rebel Wilson, entre otros.

“Después te la paso. Yo empecé a averiguar y no avancé”, reveló la modelo. ¿Qué celebrities de la farándula argentina estarán?