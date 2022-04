Silvina Luna le puso los puntos a Walter Queijeiro en El Hotel de los Famosos: "Yo no te tengo miedo"

En un nuevo “todos contra todos” que se vio en el cierre de esta semana en El Hotel de los Famosos, Silvina Luna decidió votar a Walter Queijeiro y sus palabras despertaron un picante ida y vuelta entre ellos.

A su turno, Silvina expuso sus argumentos antes de dar el nombre de su nominado: “Esta semana tuvimos a tres chicas en el laberinto. No creo que haya pasado por una cuestión de género, pero sí estuve pensando estos días que me gustaría ver una H entre dos hombres”.

“Creo que es un gran competidor, que seguramente lo estaré alentando porque lo aprecio y respeto mucho, pero hoy lo voy a nominar. Esa persona es Walter”, agregó.

Tras escucharla, Queijeiro no ocultó su sorpresa: “Me sorprende, pero está bien. Me sorprende porque su último voto había sido para Chanchi Estévez porque no tenía afinidad y de repente veo que tiene demasiada afinidad. Pero no importa, lo acepto”.

“Es el voto temor. Acá, empiezan a limarle la cabeza a alguien y creo que empiezan a tener miedo. Me parece que eso saca a las personas de su eje. El miedo no es bueno”, continuó. Y la modelo cerró, mirándolo fijo a los ojos: “Perdón eh, yo no tengo miedo, Walter”.