Silvina Luna opinó sobre Alex Caniggia antes de compartir El Hotel de los Famosos: "A mí me hace reír"

Súper entusiasmada por formar parte de El hotel de los famosos (eltrece), Silvina Luna ya opinó sobre las figuras con la que compartirá el reality y no dudó en referirse contundente a Alexander Caniggia.

Pampita y Chino Leunis, conductores.

En primer lugar, Silvina, exparticipante de Gran Hermano, aclaró que entrará al programa para hacer un "detox" con la intención de estar presente y de conectarse con sus compañeros.

En este contexto, admitió que aún no conoce personalmente a Alex pero sí está al tanto de sus movimientos en los medios.

Silvina Luna. Foto: Instagram.

QUÉ OPINÓ SILVINA LUNA SOBRE SU COMPAÑERO, ALEX CANIGGIA

"Yo no conozco a Alex Caniggia, pero lo he visto en la TV y me hace reír. Yo tengo una parte lúdica que siempre está disponible. Esto de ser zen me ayuda porque es una base a tierra. Si da para ponernos a meditar o hacer yoga, genial. Yo soy camaleónica", cerró, buena onda.