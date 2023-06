Silvina Luna se mostró internada haciendo diálisis: "Es un camino al trasplante"

Silvina Luna atraviesa una situación dramática a raíz de los problemas de salud que arrastra desde hace años luego de la mala praxis de Aníbal Lotocki, que le aplicó una inyección de biopolímeros en sus glúteos que le provocándole una hipercalcemia e insuficiencia renal.

Pero mientras espera un trasplante de riñón que le donaría su hermano, Silvina recibió de parte de los médicos la noticia de que hay una microbacteria que le complica el panorama, y a causa de la cual debió internase el jueves pasado en el Hospital Italiano.

Desde allí, Silvina se mostró haciendo diálisis y brindando a sus seguidores un mensaje esperanzador respecto a su salud, ya que los médicos han encontrado cuál es la microbacteria que afecta su salud y saben con qué combatirla.

EL MENSAJE ESPERANZADOR DE SILVINA LUNA DESDE SU INTERNACIÓN

“Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa”, dijo este lunes en un posteo de Instagram. “Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria”, agregó.

“Por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”, adelantó Silvina.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, cerró la modelo.