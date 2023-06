Silvina Luna debió ser internada en terapia intensiva: "Está sedada y con respirador"

Antes de que culminara LAM, Ángel de Brito despertó preocupación al hablar de la salud de Silvina Luna, quien debió ser internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

“Bueno, lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del Hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva. Está sedada y está con respirador”, comenzó diciendo el conductor en el programa de América.

“Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere. No queremos hacer mucho show con este tema, sólo comentarlo porque justo la estuvimos llamando estos días. Hace un mes aproximadamente ella vino al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud y cómo estaba su tratamiento, la diálisis, y todo eso. Y, finalmente, hoy pasó a terapia intensiva”, agregó.

Por último, el presentador le envió unas dulces palabras a la actriz y modelo, esperando su pronta recuperación: “Desde acá, sólo queremos desearle lo mejor a Silvina porque todos la queremos mucho, es una gran compañera y está sufriendo mucho hace mucho tiempo”.

PROFUNDO RELATO DE SILVINA LUNA SOBRE SUS DESEOS DE SER MAMÁ CUANDO SEA TRASPLANTADA DE UN RIÑÓN

En una profunda nota que le dio a Ángel de Brito en LAM, Silvina Luna abrió su corazón y dio detalles de todo el sufrimiento que debió atravesar desde las complicaciones que tuvo su salud, a 12 años de operarse con Aníbal Lotocki. Además, la modelo compartió sus deseos de ser madre algún día.

“Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América, en vivo, ante la atenta mirada de su entrevistada.

Tras escucharlo, Silvina se sinceró ante las cámaras: “Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y lo años fueron pasando también. Encima es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”.

“A veces sueño con que, cuando me trasplanten, pueda tener un bebé o pueda adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “También quiero agradecerle a la gente. Cada persona que me encuentra en la calle, me alienta in montón, o me dan estampitas y me ayudan a sentirme mejor, a sentir que a otras personas les pasa lo mismo. Esa es mi creencia, creer en mí, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve que me hacen mantenerme en pie”.