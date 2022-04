Silvina Luna debió abandonar nuevamente El Hotel de los Famosos por su salud: "Me van a llevar al sanatorio para hacerme chequeos"

A menos de un mes de tener que abandonar El Hotel de los Famosos para internarse y hacerse estudios médicos, Silvina Luna volvió a tener problemas con su salud que la obligaron a trasladarse al médico una vez más.

Alertada por sus síntomas, Silvina contó cómo se siente en el programa de eltrece: “La presión me está jugando una mala pasada. Mi cuerpo está sufriendo un stress y se manifiesta quizás de esta manera”.

Luego, decidió compartir con sus compañeros su cuadro actual: “Escuchen, les quería contar algo. Me van a llevar al sanatorio para hacerme unos chequeos, para quedarme tranquila. Pero nada, eso, estoy bien, no se preocupen. Ahora vuelvo en un ratito”.

Luego, tras sacarse sangre para ver qué resultados obtiene con el análisis, Silvina regresó al reality y se sinceró con Majo Martino, Alex Caniggia y Lissa Vera: “Sigo un poco mambeada de ayer, como la presión. Pero bueno, ahora tengo que esperar”.

“Eso de la presión alta, nunca en mi vida tuve. Debe ser algo de acá, qué sé yo, me agarra un estrés que no me doy cuenta”, cerró, antes de realizar el desafío del día y ganarlo.