Silvina Luna acusó a Luis Ventura de recibir dinero para defender a Aníbal Lotocki

Luis Ventura anunció que escribirá un libro sobre Aníbal Lotocki y Silvina Luna salió al cruce haciendo una tajante aclaración.

Tanto ella como Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis denunciaron al cirujano en la Justicia por las consecuencias físicas que sufrieron después de haberse operado con él.

En este contexto, Silvina aclaró que lo que Luis escriba sobre el conflicto judicial con Aníbal la tiene sin cuidado.

"Después de todo lo que he pasado y sigo pasando, que es de público conocimiento, tengo la energía puesta en mi sanación y no la voy a poner en inventos. Esto ya pasó por la Justicia y fue condenado por cinco años de cárcel", sentenció en LAM.

SILVINA LUNA DESMINTIÓ LA INFORMACIÓN DE LUIS VENTURA SOBRE SU CASO

"No entiendo lo que me cuentan de Ventura. No tiene ni pies ni cabeza. Me tiene sin cuidado lo que él diga. Dijo que yo tenía un problema de salud anterior, preexistente. Pero la verdad es que yo no tenía ningún problema de salud anterior a la operación...".

"Tengo un estudio genético hecho en la Fundación Favaloro antes de la operación que me avala y me dio todo perfecto. Por eso digo que me tiene sin cuidado lo que quiera escribir Ventura", sumó Silvina.

Y se despidió desconfiando de las intenciones de Luis.

"Claramente, hay un acuerdo, tongo, amistad de él con Lotocki, si no no le veo otra. Me parece triste para todos los damnificados. Es una falta de respeto", sentenció, enojada.