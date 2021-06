Silvina Escudero, sin filtros sobre la intimidad con su novio tras la reconciliación: "Eso siempre fue espectacular"

En enero, Silvina Escudero reveló que su pareja con Federico había concluido tres meses antes, tras una serie de desacuerdos que pusieron punto final a una relación de cuatro años. Pero este martes, la bailarina reveló en Es por ahí que hace dos semanas retomó el vínculo y no esquivó ningún tema sobre la reconciliación, incluso el sexo, al que calificó como “espectacular”.

“Me parece que está re buena la idea de la pandemia para todo: ‘me separé por la pandemia’, ‘me arreglé por la pandemia’, ‘no me casé por la pandemia’, todo”, dijo Silvina con humor para justificar su decisión de separarse de Federico ocho meses atrás. “No sé si nos separamos por un solo motivo. Veníamos de varios años, con muchos procesos en los cuales no estábamos de acuerdo y la cuarentena detonó todo, lo hizo más rápido”, agregó la bailarina frente a Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

“Yo estoy feliz de haberme separado, de que él y yo hayamos tenidos nuestras experiencias porque nos reencontramos desde otro lugar”, reconoció Silvina, y aseguró que nada cambió en el sexo desde la reconciliación, aunque para bien. “Es que eso siempre fue espectacular. Siempre fue ‘fuaaa’”, señaló la panelista de Los Mammones, antes de referirse a la posibilidad de abrir la pareja.

“Federico se muere si me ve con otro y yo también. Así como me deja mucha libertad para relacionarme y trabajar, que es lo saludable, no compartiría nada íntimo con otra persona. Tenemos una intimidad muy de a dos”, concluyó Silvina Escudero.