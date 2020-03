Silvina Escudero recordó cómo la afectó la viralización de su foto prohibida: "Sufrí mucho; fue terrible"

Un hecho de 2011 se puso sobre la mesa en Divina Comida cuando Pía Slapka le preguntó a Silvina Escudero por la viralización de una foto íntima suya, del tiempo en el que era pareja de Nicolás Riera. Y la bailarina recordó cómo transitó esa incómoda situación.

"Yo sufrí mucho con eso. Ahora soy más grande, pero en ese momento me afectó un montón. Fue algo súper inesperado. Todos los medios estaban hablando de eso y yo no podía escucharlo. Mi foto era con mi novio de ese momento, Nico", comenzó diciendo Escudero, tras ver vulnerada y expuesta su privacidad.

Luego contó cómo se filtró la imagen: "La sacaron de una computadora que la mandamos a arreglar. Fue horrible. Y no pude hacer nada. Pagué un montón de abogados, en dólares, gasté una fortuna y no pude logar nada. Me sentí muy triste, muy deprimida".

Sobre la libertad de exponer y hacer lo que uno desee en la intimidad, Silvina agregó: "Yo me saco fotos sexies para subir a mi Instagram, pero yo elijo subir esa foto y no estoy en mi intimidad. Lo elijo. También le pasó a Silvina Luna, con lo del video, a Flor Peña, a Fátima Florez y a Luciano Castro. Es terrible".