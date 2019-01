Instalada en Carlos Paz, donde todas las noches se sube al escenario para ser parte de Sé infiel y no mires con quién, Silvina Escudero (35) disfruta de su trabajo, del paisaje que ofrecen las sierras cordobesas y de tener un corazón que late fuerte por Federico (32), el hombre que conquistó su corazón hace dos años.

Si bien reconoció que no sube fotos con su pareja porque "él no quiere", la vedette abrió su corazón y habló cómo nunca de su noviazgo: "Aunque no lo puedas creer, a Fede lo conocí en la guardia del Sanatorio de la Trinidad. Mientras todas las chicas conocen gente en Tequila o en otro boliche, a Fede lo conocí en un sanatorio. La historia real es así. Hace tres años nos cruzamos por primera vez en Nordelta, yo estaba con dos amigas, él nos vino a saludar, me dio su número de teléfono anotado en un papel y así como me lo dio, lo tiré. Esto lo recuerdo porque él me lo contó mucho después, yo ni lo registré", comenzó diciendo en diálogo con la revista Pronto.

"Al año siguiente, me lo volví a cruzar en el sanatorio. Se me acercó y me dijo 'Sil, no me llamaste'. Lo miré pensando '¿te conozco?'. Y Fede siguió: 'Nos vimos el verano pasado en Nordelta, vos estabas con tus dos perritos negros y con tus dos amigas embarazadas'. Me relató con detalle cosas de ese día, mientras yo pensaba '¿esto es casualidad o causalidad?'", agregó.

Además, reconoció que ese gesto del joven logró llamar su atención: "Lo observé, me pareció fachero y me gustó su actitud. Hay que tener personalidad para acercarse a una mina y decirle, aunque en tono de chiste, 'che, no me llamaste'. Me pareció canchero y quería un hombre con actitud. Ahí intercambiamos los teléfonos y empezamos a hablar. La coincidencia de la guardia no fue menor, era el lugar menos pensado para conocer a alguien. Yo había ido porque me sentía pésimo y él por un amigo que se sentía mal también".

Por otro lado, dio detalles de la primera cita: "Fue en un bar. Me quiso pasar a buscar y le dije que no, que prefería verlo en el bar. Así estuvimos un tiempo hasta que me enamoré. Me conquistó con muchas cosas, pero nuestro amor por los animales fue un punto de unión importante".

"La convivencia es nuestro proyecto para este año. Durante la semana estamos mucho en mi casa y los fines de semana en la suya. Somos muy parecidos en muchas cosas. Tiene personalidad fuerte y discutimos hasta el final cuando queremos algo. ¿Casamiento? A mi me encantaría, pero él no cree en la Iglesia como institución. Así que si algún día nos casamos, va a ser más por mí que por él", cerró, feliz.

¡Que viva el amor!