Silvina Escudero cruzó duro a Graciela Alfano tras sus fuertes declaraciones: "Yo no le saqué el hombre a nadie y nunca me burlé de ella"

A más de una década de que la relación de pareja de Graciela Alfano y Matías Alé llegara a su final, la exvedette sorprendió con sus duras declaraciones sobre los años de terapia y medicación que transitó tras la ruptura, y apuntó sin dudar contra Silvina Escudero, bailarina con la que Alé se puso de novio a pocos meses de concluir su historia de amor.

"Cuando él estaba bailando, fue muy tremendo. Esas dos personas estaban burlándose de mi persona, regodeándose, y mirándome a mí… Yo soy una mujer, pero al ser una diva, tengo un ego, sino cómo salgo y digo 'soy la Alfano'. Pero cuando alguien, como es tu ex, te rompe el orgullo, te rompe tu carrera, se regodea, como diciendo 'me acuesto con cualquiera, sos una vieja de mierda…'. Fue una cosa espantosa, de una misoginia que no tenía perdón. Me estaban haciendo pelota como mujer y como figura. Estaban destruyendo mi carrera. Porque me construyeron como una mujer hermosa, entre otras cosas, y que te hagan pelota de esa manera. Me estaban serruchando todas las piernas", expresó Graciela en Nosotros a la Mañana, al recordar la ruptura y la participación de Alé y Escudero en el Bailando que ella ofició de jurado.

Con las explosivas declaraciones de Alfano tomando fuerza en los medios, Silvina fue abordada por el notero de Intrusos y le respondió a Graciela: "Yo prefiero quedarme con todas las disculpas que ella me pidió hace años, cuando yo conducía La Cocina del Show, por todos los tormentos que me hizo vivir y pasar. ¿Ya cuantos años pasaron? ¿15? Éramos niños. Siento que hablar de esto es una cosa rarísima, es de otra Silvina. Hace mil años".

Luego, Escudero negó por completo que se haya burlado de la exvedette y referido a ella como "vieja de M", como Graciela expuso en TV. "Nunca le dije eso y nunca me burlé. Cuando lo conocí a Matías él salía con otras mujeres. Yo no le saqué el hombre a nadie. Yo tenía una relación y, tristemente, me metí con temas que no estaba definidos entre otras personas. Me la hicieron pasar mal a mí de rebote. Pero ya pasaron 80 años, ya está", sentenció Silvina Escudero, dando vuelta la página.