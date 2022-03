Silvia Fernández Barrio defendió a Pampito y apuntó contra Jorge Rial: "No lo podés ningunear de esa manera"

La aclaración de Jorge Rial sobre su separación de Romina Pereiro, a menos de tres años de casados, incluyó una chicana al límite a Pampito que Silvia Fernandez Barrio no le dejó pasar.

"La verdad, chicos, ¿ponerse a amenazar a esta altura de la vida? Primero me molestó mucho que te 'ningunee', Pampito", se indignó la panelista de Momento D.

Solidaria con su compañero, Silvia Fernández Barrio fue contundente con Rial: "Jorge, Te aviso que acá estamos todos para defender a Pampito".

Y agregó: "Que le quede claro. Es periodista y que no me diga que no sabe cómo se llama. Él tiene una marca registrada y se llama Pampito, no lo podés ningunear de esa manera y no es un acosador".

"En el contexto en que vivimos no te puede llamar acosador, porque yo le metería un juicio de calumnias e injurias. Jorge sabe usar las palabras"., cerró la periodista.

Aunque Pampito le bajó el tono y dijo que lo tomó como "acosador en términos periodísticos".

El gesto de Silvia fue a cuento del repudio de Pampito a la actitud de Jorge: "Dice que 'hablen de sus vidas'. Si tiene algo que decir que lo diga".

En ese punto, Fabián Doman le preguntó a su compañero si "se sentía amenazado" y Pampito explicó: "El cierra su descargo diciendo 'me conocen, saben cómo juego, quieren venir a jugar'…".

QUÉ DIJO SILVIA FERNÁNDEZ BARRIO DE JORGE RIAL

Al analizar el motivo del enfado de Jorge Rial y Romina Pereiro, Fabián Doman aventuró que "les impactó" y "les duele" que su programa haya tratado el tema de los rumores de divorcio.

"Si me decís que a Romina le impactó que tratemos el tema te lo tomo, pero no a Jorge que hace 100 años que mama esto…", ironizó Silvia Fernández Barrio.

"Pero si Jorge Rial separa ya sabe qué va a pasar", cerró.