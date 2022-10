Shakira estrenó Monotonía: qué dice la canción dedicada a Gerard Piqué

Shakira se separó de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, en medio de escándalos y supuestas infidelidades de parte de él.

Actualmente, el vínculo entre ambos es tenso. Mientras él se muestra enamorado de Clara Chía Marti, ella hace catarsis mediante su mayor pasión, la música.

A meses de haber confirmado la separación del futbolista, la cantante colombiana dio a conocer Monotonía, su nuevo tema.

Y cuando sus fans escucharon la letra de la canción, aseguraron que estaría inspirada en el fin de su relación con Piqué.

LA LLAMATIVA LETRA DE MONOTONÍA, EL NUEVO TEMA DE SHAKIRA

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría.

Lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que...

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos...

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando...

Este amor no a muerto pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na

Te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad

Es mejor que esto se acabe ya...

No me repita la movie otra vez que esa ya la vi

Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario lo que un día fue increíble

Se volvió rutinario...

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que...

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría.

Tu en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos.