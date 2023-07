Shakira conmovió a sus hijos con un dulce mensaje en los Premios Juventud

Shakira, acompañada de Milan (10 años) y Sasha (8), recibió ocho galardones en la gala de los Premios Juventud. Durante el evento realizado en San Juan (Puerto Rico), emocionaron los gestos de amor entre la cantante y sus hijos.

La cantante colombiana lució un minivestido rojo cut out, con tules del mismo color en el cuello y colgando de su cintura. ¿Calzado? Tacones de enorme plataforma.

Además de los premios, Shakira recibió la distinción de Agente de Cambio y dedicó en conmovedor mensaje que terminó por hacer emocionar también a sus dos hijos.

Fotos: AFP

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE SHAKIRA EN LOS PREMIOS JUVENTUD

“Cuando mi hijo (Milan) me cuenta con tristeza que un amigo suyo quiere cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, puede usar su voz y puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Estoy muy, muy aliviada de ver que este joven sabe cómo hacerlo”, dijo Shakira.

“Las redes sociales de ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuese por ustedes, no se sabrían", agregó. G-plus

“Todavía se discrimina a gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel o su clase social. Quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos”, cerró