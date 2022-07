Seven Kayne anunció su primera gira por Córdoba y Rosario

Una fecha tan particular para Seven como es el 7/7 no podía pasar por alto, es por eso que Kayne decidió montar una muestra con todo lo que forma parte de su proyecto.

Para lograrlo, publicó un día antes solo una dirección en sus redes, nada más. Varios fans se acercaron y se encontraron con una exhibición de los instrumentos y artes del músico, los cuales utilizó para sus videos; además de merchandising y parte de los atuendos que suele usar para sus shows.

Lo que no esperaban es que apareciera Seven Kayne y les regalase una presentación íntima, donde interpretó "Dámelo" remix, 737 y "NO SÉ XQ" su canción más reciente. En el marco de este sorpresivo show para sus fans, Seven anunció su primera gira para el 16 de septiembre en ROSARIO (Sala de las Artes) y el 17 de septiembre en CÓRDOBA (Club Paraguay).

ENTRADAS PARA SEVEN KAYNE EN CÓRDOBA Y ROSARIO

Producido por DF Entertainment y presentado por Flow y Samsung, los tickets se podrán conseguir a través de All Access, en Córdoba, y Entrada Play, en Rosario, a partir del lunes 11 de julio. A su vez, los clientes de Club Personal contarán con el 15% de descuento para disfrutar el show.