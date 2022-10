Se separaron Martín Salwe y Emily Lucius: "Ella terminó con él por celular”

El romance de Martín Salwe y Emily Lucius nació en medio de El Hotel de los Famosos y sobrevivió después de que finalizó el reality, no sin cuestionamientos. Hoy la pareja está separada y la influencer habría sido quien terminó todo.

Según contaron la participación del locutor en Sex, la exitosa obra de José María Muscari fue el detonante y la hermana de Belu Lucius le puso punto final. “Terminó por celular. Ella insistió en juntarse a hablar porque ella se súper enojó cuando vio Sex”, contó Luli Fernández.

“Él insistió, pero ella le dijo que la situación le hacía muy mal y prefirió terminar las cosas por teléfono”, detalló. “El tema es el laburo. En su momento nosotros contamos sobre esta separación y salieron a desmentirla, pero la relación en ningún momento estuvo consolidada”, dijo.

"Él me respondió ‘yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’". G-plus

LA CRUDA FRASE DE MARTÍN SALWE SOBRE EMILY LUCIUS ANTES DEL FIN DE SU NOVIAZGO

La panelista del ciclo también contó una picante frase que soltó el exlocutor de ShowMatch. “Yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie”, aseveró.

Más sobre este tema Martín Salwe confesó que sigue angustiado por El Hotel de los Famosos

“Nunca subía una foto con Emily, nunca compartía nada de ellos en redes y él me respondió ‘yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’”, arrojó.

Más sobre este tema El Hotel de los Famosos 2: revelan la lista completa de los participantes

“Después ellos dijeron que estaban bien, pero ahora se confirma una separación que nosotros la contamos hace un tiempo”, concluyó.