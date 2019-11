La separación de la China Suárez y Vicuña: un periodista chileno contó el hecho que habría detonado la crisis

Desde Miami y haciéndole frente a las versiones sobre la ruptura con Benjamín Vicuña (40), la China Suárez (27) salió al aire en Los Ángeles de la Mañana para confirmar el fin de la pareja y dejar en claro que no hubo terceros en discordia.

"Estamos separados, pero hay amor y no sabemos qué pasará... Fueron muchos años y el porqué queda en la intimidad", dijo la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, dejándole la puerta abierta a una posible reconciliación con el padre de su hija, Magnolia (1 año y 9 meses).

En ese marco, Pamela David habló con Maxi Fuentes, un maquillador de artistas y periodista chileno, sobre la noticia que involucra a su compatriota Vicuña, y reveló el supuesto hecho que habría desatado la crisis que concluyó en separación.

"EL MEOLLO DE LA SEPARACIÓN HABRÍA PARTIDO POR UN SIMPLE 'ME GUSTA' EN LAS REDEs SOCIALES QUE BENJAMÍN LE HABRÍA PUESTO A UNA FOTOGRAFÍA DE CAROLINA ARDOHAIN, SU EX". G-plus

"Desde Chile les podemos llegar a acotar que el meollo de la separación habría partido por un simple 'me gusta' en las redes sociales, a mediado del invierno pasado, que Benjamín le habría puesto a una fotografía de Carolina Ardohain, su ex. Ahí habrían aflorado los celos de ella. La China es muy celosa y lo habría encarado (por este tema)", dijo el periodista en Pamela a la tarde, marcando un potencial motivo que habría puesto en jaque a la pareja.

El "me gusta" en Instagram del que habla Fuentes salió a la luz en agosto de 2018 y habría sido en una imagen que una fan de Pampita subió a su red social. En ese momento, Vicuña fue consultado por su accionar en la red social. Él contestó con visible fastidio, pero sin negar completamente el like. "Mirá si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso… No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió. Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?", dijo Benjamín, enredándose con sus propias palabras.