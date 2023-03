Santiago del Moro reveló que pidió ayuda profesional para encarar el reencuentro de Romina con sus hijas en Gran Hermano

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el encuentro de Romina Uhrig con sus hijas Mía, Feli y Nina en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro se encargó de contarle al público el detrás de escena de ese momento y reveló que acudió a la ayuda profesional para encarar este tema.

“Les quiero contar algo que no se sabe. Había mucha especulación con este encuentro y qué iba a pasar. No era un encuentro fácil. Sabíamos que si Romina llegaba a esta instancia, iba a ver a sus hijas. Y digo esto porque los últimos cuatro finalistas son los que reciben a sus familiares en la casa”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe en vivo.

“Y mucha gente me preguntó por qué primero hablé con Romina, le avisé y no fue una sorpresa. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en pantalla, decirle ‘andá, que tenemos una sorpresita’ como cuando les dije que vayan y había dos motos”, agregó.

Allí, Del Moro dio detalles de cómo fue la conversación que tuvo con los psicólogos que lo ayudaron: “Entonces, lo que hice fue asesorarme con gente profesional y les pregunté a los especialistas de qué manera abordar a una mamá que hace 5 meses que no ve a sus hijas y de qué manera ir llegando hasta ese punto que le tengo que comunicar que vaya al SUM que están las hijas”.

“Me fueron explicando de qué manera hacerlo para ir paso a paso y que Romina fuera asimilando las diferentes reacciones porque era una emoción muy fuerte. Por eso aclaro por qué no le dije ‘andá, que tenemos una sorpresita, a ver qué pasa, si hay algo en el box de intercambio o en el SUM’”, continuó.

Y cerró: “Fue un shock seguramente para ella. A mucha gente le cayó bien, otra gente no le creyó, pero eso ya correrá por cuenta de ustedes. Yo sólo les cuento qué pasó”.

MÍA, LA HIJA DE ROMINA DE GRAN HERMANO, HABLÓ DEL REENCUENTRO CON SU MAMÁ

Después del momento a pura emoción que se vivió en Gran Hermano 2022 después de que Mía, Feli y Nina esperaran en el SUM de la casa a Romina Uhrig para sorprender a su mamá, la mayor de las niñas contó cómo vivió esa inolvidable experiencia.

“Fue muy emocionante. Mis hermanas y yo estuvimos muy emocionadas”, expresó Mía en una nota que le dio a Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe, movilizada por haber visto a su mamá en cinco meses.

Por otro lado, indagada por cómo lidia con la ausencia de su ser más querido, la entrevista se sinceró ante las cámaras: “Trato de no pensarlo mucho porque me pongo a mal, pero sé que lo hace por nuestro futuro”.

Asimismo, la niña –que dejó en claro que una de las cosas que más recuerda de su madre es su comida- se refirió al consejo que le dio la participante del reality sobre no aceptar a extraños a las redes sociales: “Es porque hay gente mala que puede llegar a decirme cosas feas”, cerró.