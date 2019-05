El regreso de ¿Quién quiere ser millonario?, ciclo que en 2001 condujo Julián Weich en eltrece, hizo que el conductor tuviera palabras críticas sobre la nueva edición de Telefe. Ahora Santiago del Moro eligió contestarle, sin entrar en polémicas, pero defendiendo su programa.

“No pienso nada sobre lo que dijo. Mi única respuesta siempre es el trabajo y contesto así, trabajando todos los días”, aseguró el conductor en Involucrados, después de que Julián criticó las historias de vida que llevan los concursantes, las calificó de “alevosas” y que “todo tiene que ver con la búsqueda del rating” y que “el tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata, a mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas”.

"Vos tenés una historia y si fueras a participar, hablarías de tu historia. Me parece que buscarle algo negativo, algo malo, habla de quien lo dice y no de lo que es el programa en si". G-plus

Sin embargo, Santiago prefirió restarle importancia a las declaraciones del exconductor de ¿Quién quiere ser millonario?: “Me molestaría si fuera así, pero no es así y no me lo puedo tomar en serio. No voy a hablar de eso porque pongo mi energía en trabajar. No se trata de que las historias vendan o no venda. Vos tenés una historia y si fueras a participar, hablarías de tu historia. Me parece que buscarle algo negativo, algo malo, habla de quien lo dice y no de lo que es el programa en si”, lanzó, picante.

“El programa está para que la gente participe, charle conmigo y obviamente se lleve mucha plata. Lo que hago es hacer un programa que me encanta, estar con la gente, jugar y nos va bárbaro. Este programa trae un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil”, finalizó.