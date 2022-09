Santiago Giorgini sufrió un incendio en su casa mientras dormía y se salvó de milagro

Santiago Giorgini, el chef de La Peña de Morfi, y su esposa Luli León se despertaron de una siesta solo para encontrarse con que el lavadero de su casa se estaba incendiando debido a una falla en un secarropa.

Por fortuna, ambos actuaron a tiempo y el siniestro solo afectó esa parte de su casa, pero decidieron mostrar cómo había quedado todo en sus redes sociales para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de supervisar el funcionamiento de los electrodomésticos.

“¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos!”, escribió Juli en su perfil de Instagram junto a algunas fotos de su lavadero. “Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así. Ayer a la tardecita se incendió nuestro lavadero”, agregó.

“El motor del secarropa se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose. Nosotros dormíamos la siesta. Las chicas -por suerte- no estaban. Los vecinos gritaban y no escuchábamos nada”, narró.

SANTAGO GIORGINI Y SU ESPOSA SUFRIERON UN TREMENDO INCENDIO EN SU CASA

“Santi -de pronto- se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Él empezó a apagarlo con el matafuegos. Tita (nuestra perrita) no aparecía y yo no pensaba irme sin ella. Por suerte la encontré y estaba bien. Una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor”, agregó León.

“’Tuvieron muchísima suerte’, nos dijo el jefe de bomberos. ‘Fue una especie de milagro’. Yo creo que mis suegros y mi papá tuvieron mucho que ver… Tenemos tres Ángeles de la guarda. Lo sé”, agregó la influencer.

“Seguimos shockeados pero seguros de algo: que si nos preguntaran ‘¿qué salvarías de tu casa en un incendio?’, contestaríamos ‘Nada de nada. Sólo nosotros’. La vida es un regalo precioso. Gracias Universo, por dejarnos seguir acá. Y gracias a los mejores vecinos del mundo… ¡los nuestros!”, cerró Juli, enumerándolos, y explicó que les quedan “semanas complicadas” ya que “la casa quedó inhabilitada por el hollín”.

Además, la pareja compartió stories mostrando más fotos del siniestro, con el objeto de concientizar sobre el peligro de dejar electrodomésticos funcionando sin supervisión.