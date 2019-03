El momento televisivo de Carmen Barbieri (63) y Santiago Bal (83) en Intrusos no fue un sketch, pero por la disparatada situación que transitaron en vivo lo pareció.

En un momento serio de la charla, el actor cómico confeso la mala experiencia matrimonial que tuvo con Silvia Pérez, resaltó las bondades de la madre de Federico Bal y dio paso a una pregunta sin filtro, y cara a cara, de Barbieri.

"(Silvia) no fue una buena esposa. Y yo fui un esposo enfermo. Al año de que naciera Julieta (Bal), me enfermé por primera vez y tuve una enfermedad muy seria. Ella no se portó bien... Carmen hay una sola", dijo Santiago, sin imaginar el contrataque que vendría.

"Te engañé porque la pendeja era una fenómena. ¡Mirá que fácil! Pero de la única mujer que me enamoré fue de vos". G-plus

"Y boludo, ¿por qué hiciste lo que hiciste con ella?", le preguntó Jorge Rial, obteniendo una huidiza respuesta del invitado: "Por qué, ¿qué?". Sin ánimo de dejársela pasar, Barbieri lo miró a los ojos y le preguntó, sin achicarse: "¿’Por qué me engañaste? ¡Sordo! Es sordo cuando quiere", disparó la capocómica, sin nombrar a Ayelén Paleo, la bailarina que en 2011 le puso punto final a su pareja, tras 25 años de amor, al ser considerada como la tercera en discordia.

Lejos de poder hacerse el desentendido, Santiago sorprendió a todos con su tremendo sincericidio: "Porque la pendeja era una fenómena. Mirá que fácil".

Actuando su indignación, Carmen se levantó del sillón y amenazó con irse del programa. "Yo me voy del móvil. Estoy grande, pero bastante bien estoy. ¿Escuchaste lo que dijo?", le comentó Barbieri a Rial, quien salió a bancarla: "¿Vos te escuchaste?". Y Bal se mantuvo en su postura: "Sí".

"Se hace el viejo bueno... Te enamoraste, Santiago", acotó Carmen. Y su exmarido concluyó: "No, nunca me enamoré. De la única mujer que me enamoré fue de vos”.