Santi Maratea reveló cómo la producción de ¿Quién es la máscara? lo escondió para participar del programa: "No sabés lo flashero que fue"

Santi Maratea participó de ¿Quién es la máscara? y brilló en el divertido programa de Telefe.

Acto seguido, charló con sus seguidores de Instagram y reveló cómo la producción lo escondió para que pudiera participar del programa.

Divertido, el influencer contó de qué manera fue de su casa al canal sin ser reconocido por quienes trabajan en Telefe.

SANTI MARATEA REVELÓ CÓMO HIZO PARA IR DE SU CASA HASTA EL CANAL SIN SER RECONOCIDO

En sus redes, Santi Maratea aseguró: "Me disfrazo de Pixel y te canto canciones sin que nadie lo sepa. Pero el otro día me descubrieron en el programa de Telefe. Yo soy muy fan".

"No sabés lo flashero que fue todo para que nadie, nadie, nadie se enterara de que era yo. O sea, yo no le había contado a nadie".

"Te dan un buzo negro que dice 'No me hables', un pasamontañas, una máscara, y tenías que ir con el auto a un lugar que te decían ellos, que no era Telefe".

"Te dan un buzo negro que dice 'No me hables', un pasamontañas, una máscara, y tenías que ir con el auto a un lugar que te decían ellos, que no era Telefe". G-plus

"Bajarte del auto con la máscara, el pasamontañas y el buzo que dice 'No me hables', con capucha, y subirte a un auto que te estaba esperando ahí. No podías hablar nada ni decirle 'Hola' al remisero, cosa que era muy incómoda al principio. Tengo que decirte 'hola' o 'gracias' cuando me voy, pero te decían que no".

"Cuando llegabas a Telefe te recibía un solo productor, que te estaba esperando ahí, que no sabía quién eras vos. Te llamaba por el nombre de tu personaje. A mí me decían 'Pixel', después Micraff y posteriormente Mike, cuando ya había más confianza", explicó a través de sus stories de Instagram.

Y sumó la divertida foto de cuando viajó en el auto al canal, con el buzo negro y la desopilante máscara.