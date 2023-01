Santi Maratea quiso iniciar una colecta para los padres de Fernando Báez Sosa y explicó por qué no lo hizo

Tal como hace con varias causas que lo necesitan, Santi Maratea propuso hacer una colecta solidaria para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa a afrontar los costos del juicio por el asesinato del joven que se está llevando a cabo, pero la situación derivó en una polémica.

Maratea, que cuenta con más cuatro millones de seguidores en Instagram, ya hizo varias colectas exitosas en el pasado, como ocurrió con la beba Madeleine, los incendios que afectaron a Corrientes el año pasado y la ambulancia que consiguió para comunidad wichi de Salta.

En esta oportunidad, Maratea se mostró muy compenetrado con la causa en la que se pide perpetua para los ocho rugbiers acusados de participar en el asesinato de Fernando, y así lo hizo saber en su cuenta de Twitter.

Más sobre este tema El gran gesto de Santi Maratea tras los festejos por el Mundial: salió a limpiar la zona del Obelisco

LA INTENCIÓN DE SANTI MARATEA DE AYUDAR A LOS PADRES DE FERNANDO BÁEZ SOSA NO TERMINÓ DE LA MEJOR MANERA

Allí también acompañó la sugerencia de una seguidora sobre la posibilidad de emprender una colecta para ayudar a Graciela y a Silvino, los papás de Fernando, en su estadía en Dolores ya que comentó que el hombre estaba haciendo “changas” para costear los gastos.

“¿Lo hacemos?” (Está hablando del padre de Fernando Báez Sosa)”, escribió Santi en un tweet que luego borró. ¿Por qué quitó ese mensaje de las redes? El mensaje del influencer, lejos de tener la recepción habitual, generó una polémica, ya que algunos usuarios consideraron que se estaba “colgando” del caso.

“Si querés ayudar, podés donar algunos de tus vueltos en silencio y sin show mediático”, le espetó una usuaria llamada Yoko. “Yoko de verdad vos me vas a explicar a mí como ayudar? ¿En base a qué? ¿Te pensás que todo lo que se logró con un ‘show mediático’ lo podría haber logrado solo y en silencio? No entendés, no sabés y solo opinás de los que los otros hacen. Tenés 32 años al pedo Yoko, andá pallá”, le contestó el influencer.

Más sobre este tema Diego Brancatelli criticó con todo a Santi Maratea: "¿De qué vive el ganso este?"

SANTI MARATEA EXPLICÓ POR QUÉ NO HARÁ UNA COLECTA PARA LOS PADRES DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Tal como varios habitantes de Dolores le explicaron a la seguidora de Maratea que pidió la colecta, muchos de ellos no solo le consiguieron hospedaje gratuito a Silvino y Graciela en la ciudad, sino que los ayudaron con víveres y todo lo que necesitaban para hacer más cómoda su estadía.

Finlamente, Maratea reveló que habló con Fernando Burlando, el abogado de Silvino y Graciela, y explicó que no hará la colecta. “Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están súper agradecidos por todo el apoyo”, dijo en una serie de stories de Instagram.

“Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”, cerró.