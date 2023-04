Santi Maratea lanzó la colecta para saldar las deudas de Independiente: "La plata irá a donde tiene que ir"

Vestido con la camiseta del club y en el mismo lugar donde se hacen las ruedas de prensa, Santiago Maratea presentó en Independiente la colecta de dinero que encabeza para cubrir la deuda de más de 20 millones de dólares que tiene el club.

El influencer frente a los periodistas contó lo que se consiguió en menos de una hora. "La colecta comenzó, exactamente, hace 53 minutos y ya llevamos recaudados 74 millones de pesos. Le agradezco a todos los hinchas de Independiente y sepan que en breve ya vamos a superar los 100 millones", destacó."

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares", contó, mientras hacía un llamado a los fanáticos del equipo y al resto de la gente.

SANTIAGO MARATEA HABLÓ DE SU COLECTA POR INDEPENDIENTE Y LA TRASPARENCIA DE SU PROPUESTA

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", agregó Maratea.

"Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club", afirmó el influencer, junto a Pepe Santoro, exfutbolista y figura mítica del club.

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La comisión directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", puntualizó.

"La Comisión Directiva no tiene voto sobre dónde va el dinero, el fiduciario soy yo”, señaló, mientras mencionaba qué es lo más urgente. “La prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda", afirmó.