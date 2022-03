Santi Maratea hizo un cálculo para pagarle al FMI y salió al cruce de las críticas: "Si cada argentino pone 20 mil pesos pagamos la deuda"

A Santi Maratea se le ocurrió calcular cuánto se necesitaría aportar para saldar la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en medio de las discusiones alrededor del acuerdo alcanzado por el gobierno.

"Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, ¿me ayudan a hacer bien la cuenta?", preguntó el influencer solidario en Twitter.

Viralizada la consigna, Maratea aclaró que era una broma y razonó: "(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?".

Y si bien estaba claro que no era una cruzada real, en las redes lo cuestionaron por la propuesta que implicaba casi dos tercios de una jubilación mínima y Santi se defendió: "Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo, no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey".

LA FUERTE RÉPLICA DE SANTI MARATEA A QUIENES LO CHICANEARON POR SOÑAR CON PAGARLE AL FMI

Ya en tono más serio por la temperatura que tomó el debate en las redes sociales, Santi Maratea hizo un descargo.

"Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta", reconoció.

Para cerrar, Santi Maratea volvió a poner al Estado en el centro de su atención: "Es para que entendamos que, aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente".