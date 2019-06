A una semana de confesar en la revista Gente quién es su verdadero padre biológico, la historia familiar de Fernando Dente (29) tomó estado público y dio tela para cortar.

Sin embargo, su hermano Tomás, no se mostró a gusto con que intimidades de sus seres queridos, especialmente de su madre, Ada, quien murió en 2009 a causa de un cáncer, queden expuestos.

"Tomy no es que no habla porque se le antojó, sino porque preserva el honor de su madre", aseguró Borghi. G-plus

Aunque mantiene un firme silencio sobre el tema, Sandra Borghi habló por él y explicó por qué no se manifiesta al respecto en Nosotros a la Mañana. "Fer Dente dice 'es mi historia y cada uno tiene su historia'. Y es verdad. Lo que a Tomy le pasa es que preserva el nombre de su madre (Ada). Tomy no es que no habla porque se le antojó, sino porque preserva el honor de su madre", aseguró la periodista, bajo la mirada atenta de Dente.

