Samanta Casais opinó sin filtro sobre la polémica de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity 2: "La tendrían que haber eliminado"

Cuando a Claudia Fontán se le cayó el relleno de su torta al piso, rápidamente lo juntó e igualmente lo usó. Sin embargo, cuando el jurado de MasteChef Celebrity 2 (Telefe) le preguntó si el caramelo de la preparación era el que se le había caído, ella dijo que no una y otra vez.

Por haberle mentido al jurado, la producción determinó que ya no pueda ganar estrellas y que vaya todas las semanas al gala de los domingos (de eliminación) aunque su desempeño sea bueno. Sin embargo, esta sanción no es suficiente para Samanta Casais, la exparticipante de Bake Off (Telefe) que quedó descalificada, después de haber ganado, por ser pastelera profesional.

"Yo me enteré porque empezaron a hacer memes conmigo y empecé a preguntar qué había pasado. Debería haber quedado eliminada porque no podés levantar algo del piso y ponerlo en el plato. Es algo que no se permite, vos no vas a comer a un restaurant y estás pensando si no se habrá caído en el piso la comida... Debería haber quedado eliminada", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió remarcando que la sanción le parece demasiado light. "De hecho, vi que al otro día obtuvo el mejor plato y no le dieron el reconocimiento. La tendrían que haber eliminado, es un error que no va", sentenció.