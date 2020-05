El saludo en vivo de Juana Viale a Mirtha Legrand, a una semana de la muerte de Goldie: "Ella siempre nos está viendo"

A una semana de la muerte de Goldie, la querida hermana gemela de Mirtha Legrand, Juana Viale le envió un saludo muy especial a su abuela en La noche de Mirtha, el programa que conduce en reemplazo de la diva durante la cuarentena.

Luego de ver un clásico tape que protagoniza Mirtha donde promociona a una empresa que se dedica a la compra y venta de oro y joyas, la actriz se tomó unos segundos para decir unas palabras frente a las cámaras: “Un besito a mi abuela que nos está viendo siempre, así que muchos besitos abue. Me vestí así toda bella para vos”.

El sábado pasado a pocas horas de que se conociera la triste noticia sobre su tía abuela, Juana no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar de este adiós a un querido familiar: "Ayer murió mi tía abuela, murió Goldie. Uno por ahí está preparado para llevar adelante el programa adelante, pero uno no puede aprender a transmitir este tipo de noticias, y me toca como familia. Goldie fue una mujer, una actriz de la época de oro de la Argentina, hizo grandes películas junto a su hermana. Fue una mujer con mucha memoria, fue una mujer muy sensible, muy familiera. Yo les voy a mandar un beso muy grande a sus hijas, a sus nietos, bisnietos y a toda esta pequeña familia que vamos a despedirla de una manera tan particular por la pandemia”.

Y cerró, visiblemente conmovida: “Lo más lindo que yo puedo estar haciendo es seguir con el programa adelante. Goldie, a pesar de todas las situaciones dolorosas que tuvo que pasar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, que le mando un beso muy grande. Es muy difícil la situación y me imagino que perder a una hermana es muy difícil, por supuesto… Vamos a extrañar mucho sus tortas dedicadas, sus sabias palabras, siempre acompañadas de algún proverbio. No hay que olvidarse que vivió 93 años y que hay mucho para recordar y mucho para sonreír. Un beso a toda nuestra familia. Es difícil no poder abrazar en estas situaciones, pero lo mejor es recordar con alegría”.