La aparición de unos extraños posteos en las cuentas de Instagram de Luciano Castro y Sabrina Rojas hizo que la pareja inmediatamente reaccione contando que habían sido hackeados. El actor optó directamente por darse de baja de la red social y fue su esposa quien en ese mismo lugar, casi un día después de lo sucedido, publicó un significativo video.

Sabrina publicó un divertido video en el que aparece haciendo kayak con sus hijos dentro de una pileta. Sin aparecer frente a cámara, aunque en off, Luciano bromea con la posibilidad de que todos terminen en el agua. “Venecia en Marpla”, escribió la actriz en un posteo que llega después de ciertas dudas que despertó la polémica 2.0. “Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te 'admiran'. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar”, había aparecido en las Stories de la exvedette, antes de que ella misma saliera a aclarar que habían sufrido con su marido un ciberataque.

Marcela Tauro fue una de las que mostró sus sospechas desde Intrusos: “A mí me parece gravísimo. Y voy a dar las teorías: si lo hackearon es grave y sino lo hackearon también. Si ella se enojó por una discusión como vos decías, me parece terrible y que tenemos que mejorar un montón porque de alguna manera lo estaría amenazando. Lo que me hace dudar es que no salgan a aclarar. Si te acusan de algo grave, que es muy feo, decís ‘nada que ver, ayúdenme a averiguar el hackeo’. Es un tema delicado”, había expresado.