Sabrina Rojas y Tucu López sellaron su reconciliación con una escapada: la foto

A pocas semanas de que Sabrina Rojas confirmara su separación de Tucu López, y de que él se mostrara muy triste por la ruptura, se los volvió a ver juntos en un acto escolar de los hijos de ella con su ex, Luciano Castro.

En medio de los fuertes rumores de reconciliación, volvieron a mostrarse cerca en el cumpleaños de un amigo en común, Lalo Mir, dejando en evidencia que se fueron de viaje para sellar la segunda oportunidad que se dieron.

Sabrina y Tucu viajaron por el fin de semana largo a Mar del Plata, donde se mostraron en la casa de Lalo, sonrientes y tomando vino. G-plus

Sabrina y Tucu viajaron por el fin de semana largo a Mar del Plata, donde se mostraron en la casa de Lalo, sonrientes y tomando vino, luego de que ella admitiera en Noche al Dente que "van y vienen". ¿Será definitivo?

SABRINA ROJAS EXPLICÓ POR QUÉ TODAVÍA NO PUEDE HABLAR DE RECONCILIACIÓN CON TUCU LÓPEZ

Sabrina contó que, pese a que con Tucu “se llevan muy bien”, tienen “épocas y épocas”. “Hay épocas en las que tenemos ganas de convivir, épocas que no tenemos ganas de convivir, épocas que volvemos a convivir. Con Luciano no tenemos esa alternativa por los hijos”, señaló, en referencia a su ex.

“Estoy muy llorona últimamente. Más tristeza que alegría. Estoy pasando una crisis matrimonial”, reconoció Rojas. “¿Viste que a veces uno quiere mucho a una persona? El Tucu es un ser muy hermoso que ama mucho a mis hijos y nosotros tenemos mucho amor, pero vidas muy distintas”, reconoció.

“Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando”, cerró Sabrina.