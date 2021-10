Sabrina Rojas y Tucu López cerraron una nota con Intrusos con un apasionado beso: “El amor es todo”

Sabrina Rojas y Tucu López se mostraron más que enamorados al cerrar una nota con un apasionado beso. La pareja habló de su presente amoroso y dejaron en claro lo bien que están.

“¿Cómo están? ¿Ya tienen proyectos como vivir juntos?”, les preguntaron desde Intrusos y Sabrina respondió tajante: “Bien. No, vivir juntos no, seríamos un montón”.

Por su parte, Tucu López expresó por qué no piensan en vivir juntos. “Estamos cada día mejor. No, sabés el quilombo que tenemos que hacer nosotros logísticamente para vivir juntos. El amor es todo”.

Más sobre este tema Sabrina Rojas habló del vínculo con Luciano Castro, Flor Vigna y Tucu López: "Somos cuatro personas que quieren sumar"

SABRINA ROJAS HABLÓ DE LA FOTO CON TUCU LÓPEZ Y LUCIANO CASTRO

Sabrina Rojas publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram junto a Luciano Castro y Tucu Lopéz y, en diálogo con Intrusos, contó que no hay problema alguno.

“Subiste una foto de los tres juntos con una frase contundente”, le comentó el notero y la actriz dijo: “Sí, porque nuestra idea no es dividir, es sumar. Es así, se está dando y está buenísimo”.

“No está Flor porque no estaba en ese momento y punto, estará mañana”, sumó el actor de Sex y Sabrina sentenció: “Y cuando estuvo no nos sacamos foto, no sé por qué”.