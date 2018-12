En medio del escándalo desatado por los mensajes que se publicaron en su cuenta de Instagram, Sabrina Rojas decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido.

La actriz ya había asegurado en la red social que le habían hackeado la cuenta, donde el martes por la noche aparecieron fuertes posteos en los que se leía: “Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te 'admiran'. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar”.

"Pensamos con Luciano si salir o no a hablar y aclarar todo lo que había pasado pero cuanto más hablás, más trascendencia le das". G-plus

Luego de que Luciano cerrara su Instagram a raíz de que en su perfil apareció un misterioso chat con una mujer, Sabrina habló el miércoles con Ángel de Brito sobre el escándalo y reveló cómo está hoy la pareja.

El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana qué le dijo Rojas: “Preferimos no hablar para no darle más trascendencia y desactivar todo. Pensamos con Luciano si salir o no a hablar, y aclarar todo lo que había pasado, pero cuanto más hablás, más trascendencia le das. Preferimos así, dejar las cosas como están y que mañana se hable de otro tema y ya fue. No tenemos nada que aclarar”.

Y agregó sobre el origen del hackeo: “Según lo que hablé con Sabrina, no es que llevaron a arreglar el celular o la computadora. Me dijo ‘esto pasó mientras nosotros dormíamos’”.

“Estamos re de vacaciones en la playa, tranquilos. Acá está todo bien entre nosotros. A esa hora dormimos y nos explotó el teléfono, fue caótico. Nos enteramos recién a la mañana" G-plus

¿Cómo están con Luciano hoy? “Estamos re de vacaciones en la playa, tranquilos. Acá está todo bien entre nosotros. A esa hora dormimos y nos explotó el teléfono, fue caótico. Nos enteramos recién a la mañana”, leyó Ángel, quien comentó no comprender entonces cómo Sabrina aclaró que la habían hackeado en la madrugada, solo dos horas después de que aparecieran los mensajes.

“No queremos que se repita un audio, una declaración o una nota en todos los programas y se estire el tema eternamente. Pensábamos que íbamos a tener guardia en la playa pero por suerte está todo re tranquilo. No nos persiguen ni nada. Estamos de vacaciones y no pasó nada. Nos enteramos por las redes de todo esto. No vi nada de tele”, fueron los mensajes que el conductor recibió por parte de Sabrina.