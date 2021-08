Sabrina Rojas reveló que desde que está soltera le escribieron algunos famosos: "El deportista es el que más escribe"

A dos meses de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas transita la soltería con calma y con un Instagram que no para de recibir mensajes con fines de seducción. La actriz está abierta a conocer gente nueva después de una década junto al actor, padre de Fausto y Esperanza.

Invitada a A la Tarde, Karina Mazzocco le preguntó a Sabrina si algún famoso la “tiroteó” en redes y cuál es el rubro que más la encara, y ella asintió con picardía, pero sin mandar al frente a nadie.

"Algún que otro nombre famoso se filtra; el deportista es el que más escribe. Pero los rubros son tantos que el otro día le dije a una amiga 'me había olvidado que estaba tan buena'", contó Sabrina. Y agregó: "Me llamó cómo te cambia el Instagram en un minuto cuando estás soltera".

Luego, la actriz les dio una pista a los potenciales candidatos sobre por qué lado suelen “conquistarla” más al ver un mensaje en redes: "Me gusta que me aborden con humor, cuando son ocurrentes".

Sabrina Rojas y la posibilidad de reconciliarse con Luciano Castro

A mediados de julio, Sabrina Rojas habló del fin de la pareja con Luciano Castro, luego de 11 años de amor y dos hijos en común, Fausto y Esperanza, y no le cerró la puerta a la reconciliación, pese a que cada uno está haciendo su vida por separado.

"Arde el teléfono y me levantó un poco el ego. Pero prefiero pasarla bien un poco. Yo he tenido mucho novio toda mi vida. He estado poco soltera", comenzó diciendo la actriz en nota con Intrusos.

Luego, Sabrina Rojas agregó: "Con Luciano no me animo a decir ‘nunca más’, ni tampoco a decir ‘sí, me voy a reconciliar’. Que fluya, paso a paso y la vida dirá".